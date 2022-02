Cómo buen valenciano, Enrique ha querido saber si su cita se había comido una rica paella valenciana y ella le ha confesado que no. Giovanna había probado la paella, pero en Venezuela y ha tenido la sensación de que la recete no era exactamente igual “la hacen más sequita, aquí es más tipo sopita” . Enrique se ha quedado a cuadros “¿Más sopita?” , pero no ha querido decirle nada porque sabía que ya habría en casa algún amigo que estaría tirándose de los pelos.

Eso sí, cuando Giovanna le ha confesado que había probado la horchata y que no había podido con ella, le ha entrado dolor de corazón. La joven le ha asegurado que lo había intentado, pero que no le había gustado nada y él no se ha podido contener “lo de la horchata me ha dolido”.