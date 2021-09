Helena: “Me gusta ir llamando la atención e ir rompiendo cuellos”

Helena ha entrado en el restaurante de ‘First Dates’ pisando fuerte y sin dejar indif erente a nadie como a ella le gusta. La joven está acostumbrada a no pasar desapercibida y no le importa “Me gusta ir llamando la atención e ir rompiendo cuellos”.

Lidia Torrent y hasta Matías se han sorprendido ante físicio imponente de la soltera que además de ser una chica de altura, desprendía seguridad. Helena sabe que es una mujer que llama la atención y le gusta sentirse mirada y admirada. Eso sí, es una chica todoterreno que no tiene miedo a casi nada .

Sin embargo, el bonito y cuidado físico de su cita no le ha terminado de gustar. Asegura haber conocido a muchos chicos así que luego no guardan nada en su interior, pero como no se puede generalizar, le ha dado una oportunidad a Andrea.