Héctor, tras un año de soltería: “Está bien que haya una temporada de luto”

Hector ha querido ser sincero con Carlos Sobera y le ha dejado claro que a él en el amor le había ido “muy mal” y es que según le ha contado “duele mucho cuando no eres correspondido". Al soltero le encanta cantar en karaokes y aunque no le desagrada Julio Iglesias, a él le gustan os solistas mexicanos y si tiene que elegir, se queda con Luis Miguel “mi canción fetiche es ‘El día que me quieras’".