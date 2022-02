Mar es una joven pedagoga con alta capacidad sensitiva que tiene muy claro lo que quiere y lo que no en esta vida. Ella se suele llevar por las primeras impresiones y la que ha sentido con Pol ha sido muy buena, pero no podía terminar su cita sin hacerle la gran pregunta “¿Te consideras un hombre o un ‘onvre’?"

Pol le ha respondido con un “Yo me considero hombre con h porque no juzgo a la gente cuando la veo, espero a conocerla y no me dejo llevar por las primeras impresiones”, pero tan solo unos minutos después a nosotros nos ha dicho eso de “Una cosa, ¿Hombre con h es cuando quieres conocer a la persona?”. No había terminado de asimilar los conceptos de su cita.