La cita de Izar y Óscar no estaba funcionando demasiado bien, pero ha sido hablar de los grandes clásicos de los años 80 y la cita ha dado un cambio de 180 grados . A Izar le ha encantado saber que Óscar tenía tatuados a los protagonistas de series tan míticas como Oliver y Benji y Bola de dragó n.

Izar ha confesado estar muy cerrada al amor tras pillar a su ex en plena acción y no le estaba gustando saber que a Óscar le encantaba salir, bailar y que tenía muchas amigas. Sin embargo, han comenzado a hablar de cine y dibujos infantiles y la cosa ha cambiado. Izar confesado ser friki desde pequeña de Harry Potter “tengo tatuadas las reliquias de la muerte” y Óscar no se ha sorprendido mucho porque él lleva tatuado “a Oliver, de Oliver y Benji, junto a Goku de Bola de dragón fusionados en un mismo tatuaje”, algo que a su cita le ha flipado.