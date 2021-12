Sofía es una joven de 19 años, estudiante de magisterio, muy entusiasta y con ganas de hacer muchas cosas. En la barra, le ha explicado a Carlos Sobera que tiene una clara vocación, le gusta mucho enseñar a los niños, pero además le gusta bailar. Le gusta cualquier estilo y no le importaría probar suerte a nivel profesional.

"Me gustan los chicos graciosos" , ha asegurado Sofía, "y busco a alguien con el que hacer planes". El presentador le ha prometido que le iba a traer al hombre de su vida y parece que lo ha conseguido. Ha sido entrar por la puerta Mario y Sofía ha sentido un flechazo al verlo (y viceversa).

"Me gusta sacar lo mejor de mí siempre que puedo", ha asegurado Mario durante su presentación, seguir estudiando y siendo mejor persona. Con estas credenciales estaba claro que a su cita le iba a gustar. Carlos Sobera se ha dado cuenta enseguida que se habían hecho tilín y es que la sonrisa de Sofía la delataba. "He dicho es guapo, me ha gustado", ha contado la joven comensal. Eso sí, lo que más le ha llamado la atención a Mario en su primera impresión ha sido el pelo rizado de Sofía, "tremenda locura".