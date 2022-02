Las citas más sorprendentes que se han llevado un pack Dunkin

Estas son vuestras mejores anécdotas que nos habéis contado por San Valentín

¿Qué harías si te quedaras en ropa interior en el metro? ¿Y si fueras a tu cita en zapatillas de estar por casa?

Todas han participado en el concurso para conseguir un delicioso pack Dunkin

En una cita pueden pasar muchas cosas: que Cupido lance sus flechas, que tengas ganas de irte nada más llegar, que empiece fatal y acabe genial... Momentos que muchas veces pueden ser dulces y divertidos, Dunkin quería darte un plan de lo más original para San Valentín ganando uno de sus packs y estas son las mejores anécdotas que nos habéis contado para participar en el concurso:

Tercera cita de la semana

Mi cita más divertida fue en una cafetería. El camarero, muy amable, me indicó que era la tercera chica en esa semana que este chico llevaba allí.

¿Cómo decirle que tiene 'algo' en la nariz?

Mi anécdota en una cita fue que estaba con un chico mucho más mayor que yo, estábamos cenando, le vi un moco en la nariz, no sabía cómo decírselo y empecé a hacerle señas con mi nariz pero no sé daba cuenta hasta que me besó. La verdad que no sé dónde cayó el moco…

En el metro en ropa interior

Mi marido y yo nos conocimos siendo compañeros de trabajo. Un día, saliendo de trabajar coincidimos caminando hacia el metro y los dos íbamos al mismo sitio, así que viajamos juntos. Al bajar en la parada de destino, bajó mucha gente, me quedé la última y las puertas, al cerrarse, me engancharon el jersey y me lo tuve que quitar como pude porque ¡El tren se iba! ¿Allí me quedé yo, horrorizada y en ropa interior!

Mi pobre "compañero de trabajo" por aquel entonces rápidamente se quitó su americana y me la puso por los hombros... Después me llevó a merendar para quitarme el disgusto y el resto es historia...

Una cita 'de estar por casa'