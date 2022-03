“Me gusta el karaoke, me gusta bailar… y, por favor, me gusta mi Athletic . Yo si pierde el Athletic lo paso mal, esa noche adelgazo”, comentaba Vicky a su llegada a ‘First Dates’. Carlos Sobera recibía a la comensal con un “¡Aúpa Vicky!” al conocer que era vasca.

Aunque, pese a la euforia de la comensal y del presentador, a su cita, José Manuel, que esperaba en la barra, esa expresión no le entusiasmo demasiado: “Lo que menos me gusta de Vicky es el chillido eso… me llamó la atención, me desconcierta, me descontrola…”