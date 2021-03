Denis, sobre la homosexualidad en Bulgaría: “Te hacen hacer la mili para hacerte más hombre”

Es de origen búlgaro y hasta que no tuvo 21 años no le contó a su padre que era gay. En su país no meten a los homosexuales en la cárcel, pero según él casi: “Te hacen hacer la mili para hacerte más hombre”. Según ha contado, su madre se lo tomó muy bien y es la mujer más gayfriendly que conoce, pero su padre no se lo tomó tan bien y en estos momento no tiene relación con él. Tiene claro que no tiene por qué esconderse y que es feliz como es.