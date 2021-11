La cita de Yolanda y David no iba muy bien encaminada, sobre todo por parte de ella, que no le estaba gustando nada de lo que veía ni escuchaba. Él, por su parte, se intentaba agarrar a cualquier excusa para creer que la cita iba ‘viento en popa’.

“Soy una aficionada a los deportes al aire libre, a la naturaleza, me encanta la montaña”, aseguraba Yolanda. “Ya sé yo por qué nos han puesto juntos…. A mí me encanta subir a la montaña, me considero montañero”, respondía él que se confesaba ante las cámaras.