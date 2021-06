Daniel siente fobia a la barra del bar: “No te vayas que tiene que entrar tu cita”

Daniel ha visitado el restaurante de ‘First Datest’ en busca de una mujer simpática y con curvas, pero desde el minuto uno ha tenido claro que él no iba a encontrar el amor sentado tras la barra , él quería enamorarse en una mesa y con una cena en condiciones.

Los nervios no son buenos consejeros en las primeras citas y Daniel estaba tan nervioso que ha sentido que él no hacía nada sentado en la barra del bar y se ha marchado muy decidido tras Lidia para conocer a su cita. Al ver las intenciones de Daniel, Matías le ha frenado al grito de “Daniel no te vayas que tiene que entrar tu cita”, pero ya era demasiado tarde.