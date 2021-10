Hemant es un joven de orígenes indios que ha despertado la curiosidad de Carlos Sobera y de su cita por el significado de su nombre y sobre todo, por tener las cosas muy claras. A él no le enamora una belleza física, le enamora una personalidad .

Hemant está feliz con su nombre y no lo cambiaría por nada porque a día de hoy representa a su persona y sus valores “si me llamaran Juan, no sería yo”. Es un joven con las cosas muy claras y más que una chica bella, busca un interior que le seduzca. A Aitana, su cita, le ha flipado conocer el significado de su nombre y ha despertado su curiosidad por conocerle mejor.