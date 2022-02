“He estudiado un curso superior de quiromasajista”, comentó Bella, a lo que Cristofer, con una sonrisa pícara contestó: “Nos vamos a llevar muy bien entonces, porque a mí se me dan muy bien los masajes y me encanta que me los hagan también”. Además, el tema iba mucho más allá, ya que no solo le gustaban los masajes, es que tiene uno estrella: