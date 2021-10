Pablo flipa al conocer a Virginia: “Siempre me ha parecido una chica que estaba fuera de mi alcance”

Pablo es otaku y ha llegado a ‘First Dates’ asegurando que lo de ligar no era lo suyo , por lo que no podía ni imaginar que estaba a punto de cenar con una de sus cosplayers preferidas “Yo te conozco, nos seguimos en Instagram”.

Una enorme sonrisa se ha dibujado en la cara de Pablo cuando se ha dado cuenta de que estaba a punto de tener una cita con Virginia, una de las cosplayers que sigue en Instagram y que siempre había visto como una mujer inaccesible para él. Virgina no recordaba que siguiera la cuenta de Instagram de Pablo “tengo una novela gráfica”, pero lo ha visto posible porque ella está metida de lleno en su mundo friki y de hecho no tiene pareja porque no tiene ni tiempo para él amor.