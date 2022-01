Conchi deja cortado a su cita en la decisión final y tampoco quiere una amistad con él: “No me seduce la idea”

Juanan y Conchi no tuvieron una cita ideal y hubo mucha tensión por momentos. A ella no le gustó casi nada de él e, incluso, hubo algún malentendido que a punto estuvo de arruinar la cena por completo.

En la decisión final, y pese a todo, Juanan sí estaba dispuesto a tener una segunda cita con ella. Sin embargo, Conchi se mostró tajante y se negó. “Bueno, para una amistad”, se intentaba consolar él. Aunque parece que eso no le convencía a Conchi: “Tu vives en Molins del Rei y yo vivo en Tarragona, entonces lo veo un poco difícil entablar una amistad… no me seduce la idea. Lo siento”.