María y Rubén no tenían muchas cosas en común aunque físicamente se habían gustado en un primer momento. La cita fue de mal en peor , sobre todo, por algunos comentarios de él que no terminaban de convencer a María.

“Ya he visto que tipo de chico es. Como pareja no lo tendría, si ya de primeras, me conoces de hace diez minutos y me dices lo de los pechos… ¡next!”, sentenciaba María.