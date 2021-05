Un comentario de un compañero del colegio cambio la vida de Andrea: “Ahí me hice el flequillo”

Andrea ha intentado mostrarse natural como la vida misma durante s u cita con Alejandro en ‘First Dates’ y llegado el momento, no ha dudado en sacar su peine , peinarse su flequillo y contarle a su cita que para ella su flequillo es lo más importante en esta vida .

Andrea y Alejandro se han gustado y han intentado durante su cena encontrar puntos de unión entre ambos. Sin embargo, rápidamente se han dado cuenta de que mientras que a él le gusta hacer planes de día durante el fin de semana, ella es más de noche y lo que hacer deporte no va con ella .

Le ha contado que una vez un chico le llevó a caminar por la montaña y que lo pasó fatal porque se puso a llover y se le estropeó el flequillo y es que para ella “Mi flequillo es mi vida, sin flequillo estoy horrorosa, tengo la frente muy grande” . Incluso, le contado cómo su vida cambio en el momento que se lo hizo “En el colegio cuando yo era pequeña un compañero me dijo “¿Andrea a qué hora pasa?” y yo dije “¿el qué?” y se dijo “el avión que aterriza en tu frente” y ahí me hice flequillo”” .

Y por si no le había creído, Andrea ha querido comprobar que su flequillo estaba perfecto durante la cita y ha sacado un peine para peinárselo “Mi peine es mi complemento esencial, sino llevo peine me siento como desnuda es como si no llevara bragas”.