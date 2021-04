La de Made y Carlos ha sido una cita de altura… pero más bien por la estatura de ambos, no porque hayan conectado. Ambos son muy altos y, de hecho, a ella le ha sorprendido que su cita a ciegas fuese más alto que ella, pues no suele ocurrir.

Pero parece que a Carlos no le ha gustado Made (y viceversa) y confiesa que no tenía ganas de simpatizar con ella. Es por esto, quizás, que no ha estado muy acercado en algunos momentos de su conversación, algo que ella ha lamentado: “Lo veo retrógrado y antiguo”.