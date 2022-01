Rafa y Manuel no tuvieron mucha suerte al encontrarse en ‘First Dates’. Los dos coincidían en una cosa: no les había gustado su cita físicamente.

“La primera impresión que me ha dado: no me ha gustado, a mí la gente gruesa, gruesa me refiero a gordita, no me llama la atención”, aseguraba Rafa nada más ver a su cita esperándole en la barra.