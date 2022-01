Casi se atraganta al conocer cuantas veces al día tiene sexo su cita: “Deja escocida a la mujer, vamos, que no puede andar”

Los nervios entre Cintia y Ángel eran evidentes, pero él e staba más que dispuesto a romper el hielo y hacer que la cita fluyera . Además, que ella no fuera muy habladora, no parecía suponerle un problema: “Las calladitas, como solemos decir, luego son las más dispuestas, vamos a dejarlo ahí…”.

Así, Ángel quiso conocer un poco más a Cintia y saber cuántas relaciones había tenido. Al saber que solo una, le contó que él había tenido “cinco o por ahí, pero son pocas”. La cara de ella era un poema, pero no tanto como lo fue cuando escuchó lo siguiente que Ángel le dijo: “Yo antes era que no veas… He tenido seis o siete veces sexo al día”. Ella no cabía en su asombro: “¿Seis o siete veces sexo? Pues deja escocida a la mujer. La deja que, vamos, no puede andar”.