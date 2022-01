Disfruta de todas la citas en el restaurante de 'First Dates'

Andrés explica a Luis Miguel términos que jamás ha escuchado

“Sabe muchas cosas que yo no sé”, decía Luis Miguel, alucinando

Luis Miguel y Andrés no han tardado en confesarse en 'First Dates'. Durante su cena, Andrés le ha explicado a qué se refiere cuando le habla de "ambiente beard", se define como un chubby o le dice que le gusta "un buen chaser". Sin embargo, parece que no ha habido química entre ellos...

“Es un sugar daddy en potencia ¡Sobera que me sobe entera!”

Luis Miguel tiene 22 años y ha llegado piropeando a Carlos Sobera: “Es un sugar daddy en potencia ¡Sobera que me sobe entera!”, bromeaba. Lo cierto es que se define como una persona no binaria, “50% chico y 50% chica”. Por otro lado nos aclara que lo más importante para él no es el sexo sino más bien lo “profesional” (y nos hacía un gesto con los dedos hablándonos de dinero).

Su cita en ‘First Dates’ ha sido con Andrés, un chico que vive muy cerca de él y con el que ha roto el hielo hablando de Instagram, de sus seguidores y con el tipo de publicaciones que hace. 15.000 personas le siguen y nos confiesa: “Mis fotos son guarrillas”.

Un tema les ha llevado a otro y Andrés quería saber por qué zona sale de fiesta Luis Miguel, que le respondía que suele ir por Mataró. “Yo me muevo por el ambiente beard, donde van los chubby los chaser…”, decía Andrés, Luis no sabía qué le estaba contando y su cita continuaba: “Yo soy un chubby, me gusta un buen chaser”.