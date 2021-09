Carlota: “Fui emo tacona, pero ahora soy un poco gótica culona”

Carlota no quiere a un hombre intenso en su vida y se ha encontrado con uno que no le ha habla de Kurosawa y le ha hecho reír muchísimo. Ella es una mujer con la cosas muy claras que hace mucho tiempo que dejo de ser una “emo tacona” para ser una “gótica culona” .

Durante su cita, Carlota y Javier han descubierto que la persona que tenían enfrente hablaba su mismo idioma, derrochaba sentido del humor y no le ponía las cosas simples. Su cita se ha convertido en un toma y daca muy divertido en el que han decidido decirse lo que no buscaban en una relación.

Carlota no quiere a una persona intensa a su lado, pero eso no quiere decir que no quiera a un friki, hace tiempo que ella ya no es lo que era “Fui emo tacona, pero ahora soy un poco gótica culona he evolucionado con los años, me sé maquillar bien y tengo sentido del ridículo, cosas que pasan con la edad y te enseñan en la Universidad del Opus”.