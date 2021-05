Carlos Sobera, a Belén: “¿Tú qué llevas en el bolso?”

Es habitual que Carlos Sobera hable con los solteros a su llegada al restaurante, intente conocerles un poquito mejor, les gaste alguna broma, pero no suele habitual que el presentador se atreva a realizar una pregunta tan atrevida a una mujer cómo lo es “¿Tú qué llevas en el bolso?” . Imaginaros el peso que tenía que tener su bolso.

Antes de despedir a Belén y a Miguel Ángel, Carlos Sobera ha ido al armario a recoger sus pertenencias y al volver a coger el bolso de Belén no se ha podido contener y con mucha educación y sentido del humor le he preguntado “¿Tú qué llevas en el bolso?”. El presentador estaba impactado con el peso de su bolso y no ha dudado en dejarle a Miguel Ángel que lo comprobara.