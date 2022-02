Jorge, al escuchar a Carlos Sobera cantar el himno del Athletic de Bilbao: “Yo soy más del Alavés”

Jorge ha mirado atónito como Carlos Sobera se venía arriba con el himno de su equipo de fútbol y nada más terminar, le ha soltado un “Yo soy más del Alavés”, dejando sin palabras la presentador. Cambiando de tema, Carlos ha querido saber “¿Qué hace un politólogo?” y Jorge ha sido totalmente sincero “A día de hoy no lo sé”. Eso sí, tiene claro que la política es fundamental en su vida y que no podría estar con alguien que no tuviera una ideología similar a la suya.