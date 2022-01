Carlos Sobera alucina con los implantes de Joe: "Creé un órgano artificial para sentir la ecolocalización"

José tiene 26 años, es artista y de Barcelona. En 'First dates' busca encontrar a alguien con quien compartir sus intereses, cosa que hasta ahora le ha resultado muy difícil. En su llegada al restaurante, Carlos Sobera se fijó en los adornos de su piel como los tatuajes o dilataciones que tenía, pero más se interesó por lo que llevaba en los pómulos .

Por otra parte, el de Barcelona ha conocido a Kilian, una persona no binaria de 25 años que le ha causado mucha impresión por su maquillaje y por no identificarse con los pronombres masculinos. "En mi cabeza relaciono esos pronombres con el hombre, que para mí ha sido una figura opresora que me ha hecho sentirme incómode", confesó después.