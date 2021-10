La cita de Aday y Carlos Javier ha tenido un único punto de conexión y es que los dos son de Gran Canaria. Al verse se han dado cuenta de que no eran lo que estaban buscando y en el momento que se han puesto a hablar de feminismo, etiquetas y genitales, la cosa ha ido de mal en peor. Tanto que han abandonado el restaurante casi a la carrera.

Aday se ha quedado prácticamente mudo al ver a Carlos Javier porque él estaba buscando a un hombre masculino y su cita no se lo ha puesto nada fácil formulándole preguntas del tipo “¿Qué es para ti ser un hombre?” o “¿Qué piensas del feminismo?” . La cita estaba abocada al fracaso y ambos han salido casi corriendo en el momento que les han traído la cuenta.

Las Gemelas y Lidia Torrent se han quedado sorprendidas de verles a ambos salir del restaurante con tanta prisa e incluso, se han preocupado porque sus caras dejaban ver que algo no iba bien. Ya en la sala donde se toman las decisiones finales, Aday le ha reconocido a Carlos Javier que se había quedado cortado al ver que no era lo que estaba buscando y que no había sido capaz de reaccionar mejor. Algo que a él asegura que también le ha pasado.