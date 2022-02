San Valentín es el momento perfecto para celebrar el amor, ese que muchas veces no somos capaces de expresar. En ocasiones, las palabras quedan atrás, y ahí es donde entra la música , esa con la que podemos trasladar todo lo que sentimos a quien queremos y que se convierte en parte de nosotros.

Es posible que la música haya estado presente a lo largo de tu relación y, ya sea junto a tu pareja o no, te haya recordado muchos momentos; como esas primeras citas en las que os empezasteis a conocer y donde surgió el amor.

Por eso, si eres de esas personas a las que no se les da muy bien expresar con palabras sus sentimientos y quieres demostrarle a tu pareja tu amor y los buenos recuerdos que tienes con ella, nosotros te traemos 10 canciones de la Playlist de First Dates que no pueden faltar en tu San Valentín.