Brígida, la elegida de ‘First Dates’: “He visto fantasmas y de pequeña vi un ovni”

Nada más conocer a Marcos, Brígida ha sentido que no era lo que estaba buscando “No me gusta su energía, muy baja”. Sin embargo, ha querido saber más cosas de él, sacarle de su timidez y descubrir que cosas apasionantes le habían pasado en la vida. No lo ha conseguido, pero si ha despertado su curiosidad cuando le ha hablado de vida en otros planetas.

Brígida no podía creer que Marcos no hubiera tenido ninguna experiencia paranormal cuando ella las tenía muy a menudo “Yo he visto fantasmas y a veces creo ver, antes veía más. Me siento muy conectada con todo ese mundo, lo oculto y los extraterrestres”. El tema de los espíritus ha dejado frío a Marcos, pero lo de los extraterrestres le ha dibujado una sonrisa en la cara y Brígida se ha lanzado a la piscina.