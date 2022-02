Josué, tras la cita con Violeta: "Creo que solo ha habido atracción sexual"

El comensal tras besarse con su cita: "Me lo ha puesto un poco fácil"

En la decisión final, Josué se sinceraba y dejaba a Violeta a cuadros

Josué y Violeta congeniaron muy bien desde el comienzo de su cita en ‘First Dates’. Ella, según transcurría la cena, se mostraba encantada y apasionada. Carlos Sobera, para animar más la cita, dio paso a la música para que los comensales bailasen y se soltasen del todo.

La pareja no perdió la oportunidad y en pleno baile besaron apasionadamente en varias ocasiones desatando los aplausos del resto de parejas. Aunque el resultado final fue muy distinto para los dos.

Violeta terminó encandilada con Josué: “Ha salido lo que tenía que salir”. Pero a él le surgieron las dudas: “Ha sido inesperado el beso, no me esperaba darme un beso con ella. Me lo ha puesto un poco fácil, ella ha sido la que se ha lanzado y yo e respondido, y con ganas. Pero es verdad que me hubiese gustado un poco más de tira y afloja…”

“Estoy en una duda… yo tendría una segunda cita, pero no sé si tendría algo más. Me gustaría conocerla un poco más, pero creo que solo ha habido atracción sexual momentánea, no sé si podría llegar a algo más”, continuaba explicando ante la cámara.