Astrid y Nacho no terminan de congeniar . Ambos comensales han llegado al restaurante del amor con ganas de conocer a alguien especial. Sin embargo, ninguno de los dos es lo que el otro busca. A pesar de tener aficiones en común, como los tatuajes, él quiere asentar la cabeza y comenzar algo serio, mientras que ella no ha terminado de olvidar a su ex.

"Nunca llamaría a mi hijo Perseo, y mira que me gusta el perreo", ha contado Astrid después. A pesar de haberse caído bien, Nacho y Astrid no están hechos el uno para el otro. "No quiero tener una segunda cita con ella porque no ha olvidado a su ex y eso me echa par atrás", ha confesado él. "No tendría unas segunda cita con Nacho porque creo que somos personas un poco incompatibles", ha asegurado ella.