Antonio es sincero: “No tengo ni idea de quién es Bill Gates, sé que es escritor de libros pero no he leído ninguno”

A Antonio hace tres meses que le rompieron el corazón y en ‘First Dates’ ha encontrado la medicina para su desamor: Estefanía . Le ha hablado el poder calmante del mar, de meditación, de universo y hasta de Bill Gates porque él no tenía ni idea de quién era.

Estefanía ha llegado a ‘First Dates’ asegurando “ La luna llena me altera muchísimo y cuando Mercurio está en retrogrado como ahora, hay veces que tengo que calmar a mi mente con tres meditaciones ” y es que esta camarera de crucero a la que “el mar calma”, es una joven muy espiritual que en esta ocasión más que en una soltera en busca del amor, se ha convertido en una curandera del amor porque su cita venía con el corazón un poquito partido.

Estefanía le estaba contando a Antonio que era vegetariana y que había probado unas hamburguesas vegetarianas que sabían a ternera y él se ha interesado por la marca. Pero al decirle que era de una marca de comida rápida en la que tenía acciones Bill Gates, se ha quedado igual que estaba. Antonio no tiene ni idea de quién es el magnate y según ha expresado, ni falta que le hace: “No tengo ni idea de quién es Bill Gate, sé que es escritor de libros pero no he leído ninguno”.