Antonio: “Me secuestraron con 19 años y cumplí los veinte secuestrado”

El soltero estuvo 28 días secuestrado “Perdí 15 kilos en 28 días” y tuvo que ser rescatado por los Geos. Un suceso que le cambió “Lo pasé muy mal, me encerraba en mi cuarto, no quería salir y me volví muy agresivo hasta que me dejé ayudar” y que marcará su vida para siempre. Los hechos sucedieron en “el 95, pusimos una querella judicial y se juzgó a los responsables” y actualmente, tras años de tratamiento, Antonio se encuentra recuperado.