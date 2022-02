Andrea: “No podría estar con una persona a la que no le gustan las croquetas, no son de fiar”

Juan le ha dado la razón en las dos primeras cosas, pero en el tema de las croquetas le ha confesado que le daban alergia “se me pone la cara roja” y ella ha tenido claro que ese hombre no era para ella “No podría estar con una persona a la que no le gustan las croquetas, creo que esa gente no es de fiar… Ese rebozado de una croqueta de jamón, no, no puedo”.