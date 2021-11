Ana llegaba a ‘First Dates’ con las ideas muy claras y con una reivindicación: “Yo tengo un problema muy gordo y es que mi edad cronológica (64 años) no me acompaña. Mi edad mental ahora mismo estará en los 40 años”. “A mí me traen aquí dos cosas: por un lado, la ‘Fala’ de mi pueblo y por otro encontrar pareja”, aseguraba la comensal antes de explicarle a Carlos Sobera que era eso de la ‘fala’.