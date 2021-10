Aditi Libertad y David tienen su cita en otra dimensión astral: “En otra vida fui la tonta del bote del pueblo”

Aditi le ha comenzado explicando a su cita el porqué de su nombre “En 2009 tuve un despertar espiritual, no cabía en Margarita y pasé a llamarme Aditi Libertad” y es que Tras el viaje de su alma se puso un nombre que diera más cabida a todo su ser. Lo califica como un regalo del Universo, estaba trabajando como ingeniera, notó que necesitaba un tiempo y se metió en un curso del guerrero y en ese momento se dio cuenta. David no tuvo un momento tan concreto, pero sí recuerda cómo fue su primer viaje astral “noté una vibración que me elevaba para arriba y el cuerpo se quedaba en la cama. Me asusté mucho y no lo quise volver a intentar”.