No sin mis aceitunas: Joan recorre el mundo con sus olivas en el bolsillo

Madrid, París, Venecia, Roma, Berlín, Londres, Las Vegas, San Francisco, Miami… y ‘First Dates’ , Joan no va a ningún sitio sin un paquete de olivas al vacío bajo el brazo y no iba a buscar el amor sin su gran tesoro. Sí, el soltero ha querido tener un detallito con su cita y le ha traído unas aceitunas variadas .

Algo que parece estar muy de moda porque Joan nos ha contado que las olivas se conservan perfectamente y que así las puedes transportar a cualquier parte del mundo. Él no va a ningún sitio sin un paquete de olivas en su equipaje de mano y las ha llevado por todo el mundo “Sin agua no hay ningún problema, las llevas en el equipaje de mano… Las he traído aquí, Madrid, París, Venecia, Roma, Berlín, Londres, Las Vegas, San Francisco, Miami…”.