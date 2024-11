Ale, el soltero que ha ido a 'First Dates' para no encontrar el amor: "No voy buscando nada"

Celia será la siguiente soltera en acudir a 'First Dates' para encontrar el amor

Celia mantendrá una cita de ensueño con Ale, la persona con la que le han emparejado

Celia, más conocida por su amigas y conocidos como 'Ce', es la siguiente soltera en acudir al restaurante del amor de 'First Dates' para ver si consigue encontrar a su media naranja con la que compartir experiencias únicas. Es diseñadora de vestuario, vive en Vizcaya y asegura que se ha ido "reinventando" siempre a nivel laboral, desde clases a personas en riesgo de exclusión, hasta dedicarse como peluquera. "Tengo muchas vidas. Soy muy mayor", bromea a las cámaras del programa.

Laura Boado alucina con lo bien que se mantiene la soltera a sus 56 años, por lo que decide preguntarle por su secreto. La soltera, responde: "Creo que los genes africanos están ayudando bastante en esto. Mi padre es vasco, mi madre es de Guinea Ecuatorial y yo llegué con meses. Estuve hasta los cinco años y luego ya nos fuimos a Canarias. En Canarias me enamoré de un vasco y volví a Euskadi yo sola".

Celia ha venido al programa de 'First Dates' para encontrar a un "compañero de vida" con el que crear algo y vivir muchas experiencias. Laura Boado, en cuanto escucha todo lo que necesita encontrar en el amor, se dirige hasta las puertas del programa para dar la bienvenida a Ale, un profesor de yoga, masajista y socorrista italiano que será la cita de la soltera.

"Bueno, es un tío atractivo, pero le he visto bajito", cuenta Celia nada más conocerle a las cámaras del programa. Por parte de Ale, piensa que la soltera es una "mujer muy mujer" y no una chica. Laura Boado no pierde más el tiempo para dirigirles hasta su mesa, en la que empezarán a tener una cita de ensueño y, quien sabe, puedan descubrir en ellos lo que están buscando.

Sin embargo, y nada más sentarse en la mesa del restaurante, Ale sorprende a su cita con una revelación nunca antes vista en 'First Dates': "Yo nunca busco el amor. Yo dejo que me sorprendan. No voy buscando nada, y si vas buscando nunca encuentras. Estoy aquí para pasar un buen momento y conocer gente".

Celia, en cuanto escucha las palabras de Ale, afirma a las cámaras sentirse un poco "chafada" al haberle desvelado que su cita ha venido al programa para "pasar un buen momento" y no para encontrar al amor de su vida. "Yo sí que quiero una persona comprometida. Quiero una persona que realmente en eso sí que tengamos las mismas ganas para poder iniciar algo", desvela la soltera al programa.

A medida que avanza la cena, la cita que están manteniendo tanto Celia como Ale no puede ir a peor. El soltero mantiene una actitud de pasotismo mientras que la mujer con la que le han emparejado está haciendo grandes esfuerzos por conocerle más a fondo. "No había mucha claridad. Yo sentía que le preguntaba una cosa o no me contestaba o me contestaba otra", cuenta la soltera a las cámaras del programa.

