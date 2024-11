Los solteros Santi y Andrés se dan el lote en el fotomatón de 'First Dates': ¡se besan como si fuera a acabar el mundo!

De hecho, y tras casi ocho años que ha estado en el extranjero, Santi asegura a Carlos Sobera que el tema del amor es mucho más complicado que en España, porque la gente suele ser más fría y distante . "La relación más importante que he tenido han sido casi tres años con un chico de Gales. En Reino Unido, estuvimos viviendo primero en Cardiff y luego en Londres", detalla el soltero a las cámaras del programa.

Nada más verse, Andrés parece haberse quedado totalmente prendado de Santi: "Físicamente, me parece muy lindo", detalla el médico. "Que sea médico es el sueño de cualquier madre, ¿no? Me parece estupendo", cuenta Santi muy contento a las cámaras de 'First Dates'. El periodista también parece estar bastante atraído por el chico con el que le han emparejado. La llama del amor es muy intensa entre ellos y puede que en la cita acabe floreciendo esos sentimientos.