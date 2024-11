Esther y Josep conectan en el especial 'Pijama Party' de 'First Dates': acaban en la cama dándose un beso

Esther acude por segunda vez al restaurante en el especial 'Pijama Party' de 'First Dates' con el objetivo de probar suerte en el amor y ver si consigue quedarse prendada de la persona con la que le emparejen. La soltera todavía no ha perdido esa energía tan rompedora con la que acudió al programa y asegura que muchos la reconocen por la calle y discotecas en cuanto la ven.

En cambio, parece que Esther no se ha llevado la misma impresión de su cita: " Para mí, me ha parecido bastante pesado ". Sin embargo, ambos se dirigen a la mesa para comenzar su cena, ver si la soltera consigue cambiar sus sentimientos y lograr encontrar el amor.

Una vez sentados, tanto Esther como Josep empiezan a conocerse más, como los hobbies que tienen o qué suelen hacer en su tiempo libre. El soltero, cuenta a su cita que tiene la licencia de piloto de helicóptero, pero no puede volar en España. Algo que también desilusiona a su cita: "Yo quiero ser como Georgina. Que me lleve en su avión o en el helicóptero. Pero, así me quedo como que me ha enseñado la golosina, pero se la ha quedado".