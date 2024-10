La reacción de una soltera al ver a su cita en 'First Dates': "Es como Papá Noel sin el traje rojo"

Yosu visita por segunda vez 'First Dates' en busca de su media naranja

Por segunda vez, Yosu acude a 'First Dates' en busca del amor. Es peluquero, tiene 63 años y viene desde Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. Asegura que le da igual que su cita sea hombre o mujer, pero quiere conocer a alguien que sea divertido: "Yo soy persona y me gustan las personas".

Inés es su cita, tiene 61 años, está jubilada y visita el programa desde Sevilla. Su estilo es libre y confiesa que lo mismo puede ir vestida y peinada de una manera sencilla, como puede llevar una pamela e ir muy sofisticada.

En su primer encuentro, a Yosu, su acompañante, le ha parecido una mujer espectacular y le entregaba un pequeño detalle que le había traído: "Como no sabía si iba a ser hombre o mujer mi cita, es una botella con vino de mi pueblo y una pajarita unisex". Ante este regalo, Inés sonreía y se lo agradecía al soltero. Así mismo, el look sorprendente de Yosu, no pasaba desapercibido para su cita: "Es muy personal y poco común".

Los solteros pasaban al restaurante a cenar y una vez en la mesa, Yosu comentaba a su cita que hacía mucho calor y que se le iba a borrar el maquillaje. Esta faceta de ir maquillado no le gustaba mucho a su cita, que comentaba: "No me gustaría que mi pareja se pintara los ojos, que se cuide si y sus cremitas también, pero pintarse los ojos no". Sin embargo, Yosu comentaba a su cita que tiene un humor inglés y que siempre se ríe de casi todo, y esto parece que le hacía sumar puntos con Inés.

Tras unos minutos de cita, parece que la conexión amorosa no llegaba, pero Inés admitía estar muy a gusto frente a las cámaras del programa: "Como pareja no encaja conmigo, pero es encantador. Tiene un estilo entre Tino Casal y Papá Noel sin el traje rojo". Además, indicaba, que Yosu no tenía nada de masculino y que le apetecía tener a su lado alguien con una pinta más de "macho".

La decisión final de Yosu e Inés

Llegaba el momento de tomar la decisión final, después de una cita algo extraña entre Yosu e Inés.

Por una parte, para el soltero, era su segunda vez probando suerte y nos tenía intrigados sobre si querría tener una segunda cita, porque ha parecido durante todo el encuentro que le ha gustado todo de Inés. Sin embargo, por otra parte, teníamos claro la decisión de Inés ya que, aunque ha dicho que es encantador, señalaba que no lo veía como su futura pareja.