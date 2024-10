Los solteros que más han dado el cante en 'First Dates': revivimos las actuaciones más inolvidables

El restaurante del amor de 'First Dates' recibe cada semana a decenas de solteros que buscan encontrar a esa persona con la que compartir aficiones, gustos y, en definitiva, una vida. Muchos llegan con ganas y con expectativas de encontrar a esa media naranja , aunque no siempre 'hacen match' con el soltero o soltera con el que tienen la cita, pero siempre pasan un buen rato.

Olga, a sus 35 años, acudió a 'First Dates' asegurando que no sabía por qué seguía soltera. La rusa residente en Tenerife, es agente inmobiliaria y conoció en 'First dates' a Nazuti, un argentino que vive en Madrid. Aunque en un primer momento, el soltero no fue el prototipo de Olga, ella hizo de todo por impresionarle y terminó su cita con él haciendo una actuación estelar en directo.