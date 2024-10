Un soltero muestra su tatuaje más oculto en 'First Dates': "Si quieres te lo enseño..."

Sergio muestra el tatuaje que tiene oculto a las cámaras de 'First Dates'

Carmen y Sergio son las siguientes personas en buscar el amor en 'First Dates'

Carmen es la siguiente persona en pasar por 'First Dates' para encontrar el amor. Es granaína, tiene 30 años, trabaja como camarera y "adora todo lo que sea fantasía". De hecho, ha traído una bruja del amor y Carlos Sobera, muy impresionado, pregunta sobre el origen del muñeco. "Vengo de Soportújar, que es el pueblo de las brujas. Antiguamente, cuando expulsaron a los moriscos, las meigas de Galicia poblaron la zona. Se cree que quedaron muchas en Soportújar", explica Carmen.

Aunque sea un pueblo con muchas brujas y brujos, el amor no parece fluir en Soportújar: "Nunca he tenido una pareja estable. He tenido el primer novio de adolescente, pero ha durado poco. Dos añitos", cuenta Carmen a Carlos Sobera.

Carmen también cuenta a las cámaras de 'First Dates' cómo tiene que ser el amor que anda buscando: "Estoy buscando un chico que sea un poco como yo. Muy alegre, que le guste salir, que sea trabajador, más o menos de mi edad, que tenga buen físico. Tampoco quiero un pivón, pero alguien apañado".

En cuanto a la bruja, Carmen decide hacer un gesto muy bonito con el programa, regalando el muñeco a 'First Dates'. "Os la dejo para vosotros", cuenta Carmen.

Su cita será Sergio, un socorrista murciano de 34 años que reconoce no tener miedo a nada y ser una persona muy echada para delante. Durante las primeras impresiones, Sergio cuenta a las cámaras de First Dates que Carmen tiene un buen físico. "Parece una estatua. Es muy bonita. Muy graciosa", explica Sergio.

Mientras están cenando, parecen que los kilómetros que les separan parecen haberse acortado en un par de miradas, puesto que ambos parecen estar muy cómodos y disfrutando el uno del otro. Sergio insiste en que Carmen es muy bonita, mientras que Carmen, en cuanto descubre que Sergio es socorrista, quiere que su cita le de "vida y el boca a boca".

Sergio consigue hacer que Carmen suelte varias carcajadas al conocer los tatuajes que esconde el socorrista por su cuerpo: "Tengo dos; tengo la rosa de los vientos y una mosca en el culo. Si quieres te la enseño". De hecho, el soltero muestra en primicia su tatuaje a las cámaras de 'First Dates'. De paso, explica a Carmen por qué se hizo tal tatuaje: "Por el 'no hay huevos'. Te tomas cuatro o cinco de estas (cervezas) y 'no hay huevos' y ya la has cagado".

Sobre si Carmen no ha tenido una relación a largo plazo y madura, Sergio comenta que "no le importa" y que "siempre hay una primera vez". Además, Carmen asegura que "da mucha libertad" y "no es muy cariñosa". Justo igual que Sergio, que se considera una persona "que no tiene pasión".

La tensión sexual parece acentuarse por momentos en cuanto Sergio pregunta a Carmen sobre el sitio más raro en el que ha tenido relaciones. "En la puerta de mi casa, tío", desvela la soltera. Sergio, ni corto ni perezoso, le cuenta que tuvo sexo en el cuarto de baño de 'El Corte Inglés'.

Después de la sala de intimidad, Sergio cuenta que Carmen tiene una "cara de cachonda que no se la quita ni Dios". E incluso la situación se pone muy caliente al confesar la fantasía sexual favorita de Carmen.

La decisión de Carmen y Sergio en 'First Dates'