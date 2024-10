El cabreo de una soltera al enterarse que a su cita le gusta otra chica: "Me siento engañada"

Luis y Rosalía visitan 'First Dates' en busca de una persona especial

Rosalía es la siguiente soltera que prueba suerte y busca el amor en 'First Dates'. Tiene 59 años, se dedica a la Logística y asegura que cosa que si piensa con fuerza el universo se lo da. Esta soltera ha estado casada durante más de 30 años y fue feliz hasta que se rompió el matrimonio por una falta de comunicación entre ellos.

Esta soltera lleva más de 11 años ya separada, pero confiesa que ha cerrado las puertas a las relaciones íntimas: "No puedo ni hacer manualidades, ni abrirme de ninguna manera", entre los motivos asegura que si no está enamorada como lo estuvo de su exmarido, no puede tener una relación íntima: "Me dicen que le duelen sus partes".

Pablo es la cita que tiene que conseguir enamorar a Rosalía y que venza sus miedos. Tiene 63 años su filosofía de vida es el naturismo porque cree que Dios puso la naturaleza para alimentarnos y cuidarnos. Pablo nada más ver a su cita, admitía que no era lo que buscaba: "No es lo que yo necesito, yo quiero una mujer más natural". Por su parte Rosalía, se ha puesto nerviosa por cómo llevaba colocadas las gafas su cita: "Las llevaba torcidas y solo le veía un ojo".

Durante la cena, ambos solteros se conocían algo más, Pablo explicaba a su cita que es naturalista y Rosalía se quedaba sorprendida: "A mí es que no me gusta, no concibo poner las pelot** o el chichi en el sofá". Acto seguido, aunque Rosalía descartaba ese tipo de naturalismo, confesaba a su cita que ella ama la naturaleza y abraza a los árboles: "Lo mismo me pongo tacones que estoy en el bosque descalza abrazando árboles".

Luis quiere plantear un negocio a Amancio Ortega

Entrando en el terreno laboral, Rosalía comentaba a su cita, que ella trabaja para Inditex en la parte de Logística en Guadalajara. Ante esto Luis confesaba que él trabajó también para Inditex, pero fabricando zapatos y revelaba a su cita un negocio revolucionario que le gustaría plantear a Amancio Ortega: "Una casa rural naturista, con clínica y médicos naturistas".

Esta idea de un negocio con Amancio, no ha gustado nada a Rosalía, que sospechaba que la quería utilizar: "A mí me parece que me quiere usar como puente para poder hablar con alguien de la empresa o con el mismo Amancio Ortega".

Hablando de sexo, los solteros tampoco lograban conectar, Luis confesaba que es liberal y abierto en cuanto a las relaciones íntimas y Rosalía afirmaba que solo le gusta hacer el amor y con una persona con la que tenga mucha conexión y apuntaba: "Yo no lo necesito para vivir".

La decisión final de Luis y Rosalía

Este par de solteros no llegaban a la decisión final sin saber si querían una segunda cita. Luis, antes de terminar su cita con Rosalía, desvelaba a su cita que él tenía una chica fuera que le gustaba, pero que tenía pareja. Esto no ha gustado nada a Rosalía, que comentaba: "Me siento engañada, mi oportunidad de conocer a alguien en el programa la he perdido y hasta he tenido que pedir permiso al trabajo para ver a uno que está enamorado de otra".