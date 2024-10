Diana entra en pánico y sale del restaurante al conocer a su cita: "Me sentí fuera de lugar"

Antonio acude al restaurante del amor de 'First Dates' para encontrar su otra mitad. Tiene 32 años, es funcionario y viene desde Málaga. Confiesa que en el amor no le ha ido mal y aún conserva relación con sus exparejas, pero apunta que han sido relaciones muy cortas.

Diana, la cita de Antonio, tiene 25 años, es estudiante de cocina y viene a 'First Dates' desde Tenerife. Nada más ver a su cita y hablar con Carlos Sobera, pedía salir un momento y abandonaba el restaurante del amor y sobre esto ella mismo explicaba: "Me sentí muy fuera de lugar y no supe como reaccionar, me abrumé y tuve que salir". Además, apuntaba, que estas situaciones suelen ir de la mano de la gente que tiene TDA y ansiedad.