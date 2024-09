Susi se molesta al ver que Josep 'tontea' con la camarera de 'First dates': "¿Le estás tirando los tejos a ella?"

Josep y Susi han tenido una cita de lo más divertida, con trucos de magia, confesiones y con algún que otro rifirrafe

Josep le ha lanzado un beso en el aire a una de las camareras y Susi se ha molestado: "Empezamos mal"

Una soltera le deja claro a su cita lo que más le molesta: ''Te arranco la cabeza''

Al restaurante más romántico de la televisión ha llegado Josep, un peluquero de 64 años dispuesto a dejarse llevar y a conocer a una mujer despampanante: "Busco a la chica ideal, que esté potente, que esté buenorra, que sea agradable y simpática". El peluquero ha entrado saludando a Carlos Sobera con una gran sonrisa.

Mientras Josep estaba tomando algo en la barra, le ha confesado al presentador que sabía hacer trucos de magia. Carlos Sobera se ha interesado por la cuerda blanca que llevaba colgando del pantalón. "La cuerda va muy bien para ligar", ha confesado Josep entre risas.

Minutos más tarde ha entrado por el recibidor de 'First dates' Susi, una dependienta jubilada de 65 años. "Me ha causado buena impresión. No es una belleza, pero está de muy buen ver", ha señalado Josep cuando la ha visto aparecer. Tras esto, Josep le ha preguntado si se había fijado en la cuerda de mago que tenía en el cuello.

"A lo mejor porque me quieres amarrar a la cama", ha contestado Susi entre bromas. Josep ha cogido la cuerda, se la ha pasado por la espalda a Susi y luego ha dado un nudo quedando los dos amarrados: "Ya te tengo ligada", ha confesado el peluquero entre risas. Susi se ha tomado la broma muy bien: "Yo le he seguido la corriente porque yo soy muy de bromas, pero yo para una cuerda prefiero las esposas".

Carlos Sobera les ha comunicado que tenían que seguir con su cita en el comedor y una de las camareras le ha advertido a Susi de que tenía que tener cuidado con Josep: "Los magos te echan el polvo y desaparecen", ha dicho riéndose. Sin embargo, Josep le ha indicado que él no era así.

Durante la velada, Josep ha querido sorprender a Susi con varios chistes, pero no ha habido forma: "Un catalán haciendo chistes andaluces, como que no". Tras esto, ambos han brindado y Josep le ha explicado que tenía que mirarle a los ojos mientras brindaban con la copa porque sino daba mala suerte.

"Llevo desde 2006 que no me como un rosco", ha manifestado ella tras escuchar lo de la mala suerte. Susi ha explicado todas las relaciones que ha tenido: "Uno que diez días antes de la boda me quedé con el traje puesto. Luego conocí a otro que era asexual y luego otro que era todo lo contrario".

Tanto Susi como Josep se han dado cuenta de que tenían el mismo carácter. Sin embargo, Susi se ha molestado cuando una de las mellizas le ha servido el segundo plato y él le ha lanzado un beso: "Perdona, ¿estoy aquí yo y le estás tirando los tejos a ella?" Josep se ha disculpado con ella y le ha gustado que Susi sea de armas tomar.

¿Habrá segunda cita entre Josep y Susi?

Tras la cena, Josep ha querido sorprender a Susi con un truco de magia, pero ha resultado en vano. Sin embargo, Susi ha aceptado tener una segunda cita con él: "No me ha gustado el truco de la botella, pero se puede mejorar. Que me amarres con las cuerdas no me ha gustado, prefiero las esposas".