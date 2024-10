El héroe de Adif: un trabajador descarriló el tren convertido en un proyectil que pudo chocar con un convoy con pasajeros

Entre la estación de Recoletos y Chamartín hay una rampa que el convoy no puede remontar por falta de potencia. Es entonces cuando el vagón se suelta , se desconocen los motivos, y se convierte en un proyectil sin frenos por el subsuelo de Madrid.

De esta manera, ante la información que ha publicado el diario digital 'VozPópuli', en la que se afirma que el tren descarriló para evitar que se "estampase contra un tren de viajeros", el titular de Transportes ha pedido esperar a los resultados de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, que no sabe cuándo concluirá, ya que "no es un organismo que dependa de él".

Asimismo, Puente ha pedido "prudencia" a la espera de las conclusiones de dicha comisión independiente. "Nosotros no podemos desvelar aspectos de la investigación hasta que ésta no haya concluido; entonces, cuando la comisión concluya y emita sus conclusiones, haremos las valoraciones oportunas", ha subrayado el ministro, para luego incidir en que "están trabajando y disponen de información que, lógicamente, tienen que poner a disposición de esa comisión, pero no puede hacerla pública".