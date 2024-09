Dosel, exparticipante de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', reaparece en busca del amor: "El grado de compromiso no lo tengo"

Dosel, que se dio a conocer en el programa 'Mujeres y hombres y viceversa', acude a 'First dates' con la intención de conocer el amor

El exnovio de Patricia Steisy conoce a Julieta y tienen una cita con mucha química

Steisy acusó a Dosel de serle infiel en su relación tras 'Mujeres y hombres y viceversa': "Lleva poniéndome los cuernecitos desde que salió del trono"

Al restaurante de 'First dates' llegaba un viejo conocido para los espectadores. Dosel, a quien conocimos en 'Mujeres y hombres y viceversa', ha reaparecido en el programa de Carlos Sobera para encontrar de nuevo el amor. Hace nueve años lo hizo formalizando su relación con Patricia Steisy, Ahora, Dosel tiene 36 años y ha conocido en 'First dates' a Julieta, de 29 años, y con quien ha tenido mucha química.

"Normalmente sí que suelen decir 'Qué agradable eres, qué majo eres... qué bueno estás", reconocía Dosel en su presentación. Además, el madrileño le contaba a Carlos Sobera que tras dedicarse a ser entrenador personal, ahora es camarero y bailarín en el musical de Nacho Cano, 'Malinche'. A pesar de esto, Dosel asegura que ligar liga poco y que después de estar con la madre de sus hijas (tiene dos gemelas de cinco años y otra niña de tres) está buscando "una persona nueva".

"Me fijo en la forma de hablar, en la forma de mirar, también en lo que me transmita interiormente...", le explicó al presentador. "Por su forma de mirar, te tiemblan las canillas, ¿no?", preguntó Carlos Sobera. "¡Y me levanta la pasión!", confesaba Dosel acompañando sus palabras con un gesto con su brazo, haciendo referencia a lo que esa mirada podía provocarle en su anatomía.

Dosel y Julieta tienen una cita con mucha química

En el restaurante del amor, Dosel ha conocido a Julieta. Una actriz y modelo colombiana de 29 años que reside en Madrid. "Yo soy auténtica, hiperactiva, extrovertida, y demasiado 'fashionista", decía sobre sí misma. Nada más verse, ambos se causaron muy buena opinión. "Mi primera impresión es que está buenísima", dijo Dosel.

En la cena, Julieta le contó a Dosel que tiene una hija cuyo padre no quiso hacerse cargo de ella. En ese sentido, Dosel se sintió identificado revelando que había vivido esa misma situación en casa con su madre y sus dos hermanos. Además, Julieta y Dosel coincidieron en que ninguno de los dos estaba buscando a una pareja que criase a sus hijos.

"Creo que sé más bien lo que no busco que lo que sí busco. No buco a la sustituta de la madre de mis hijos. Es un espacio que va aparte. Yo me encargo de mis hijas y ya está", le explicó Dosel a Julieta, que por su parte le respondió que ella estaba buscando una persona comprometida. En ese sentido, Dosel confesaba sin estar ella presente que el compromiso es algo que se le resiste. "Yo soy más de pareja liberal. Por liberal me refiero que me gusta mucho pero voy para otro lado, también. El grado de compromiso no lo tengo y yo creo que ella busca algo serio".

La decisión final de Dosel y Julieta

Después de su amena cena, Dosel y Julieta tomaron el postre en una sala aparte. También bailaron y rieron. "Ha sido un acercamiento lento. Creo que podría haber habido más 'fuego', pero que ella no quería nada más", opinaba el bailarín sobre el encuentro. Julieta afirmó que ella no besa "ni en la primera ni en la segunda ni en la tercera cita".

Finalmente, Dosel y Julieta decidían verse de nuevo en otra ocasión. "Yo no tengo duda. Tendría una segunda cita. ¡Quiero más, quiero más!", dijo Dosel en primer lugar. "Sí, también tendría una segunda cita para exactamente lo mismo. Me has caído super bien y siento que con una sola cita no llegamos como a explotar todo para conocernos. La primera impresión es la que vale pero quiero seguir conociendo más de ti", coincidió Julieta.

Antes de abandonar el restaurante, llegaba la hora de pagar la cuenta. Julieta fue la primera en poner su mitad en la mesa, pero Dosel se ofreció para invitarla y quedaron en que la próxima vez pagaría ella.