Una soltera hace match a primera vista en 'First Dates': ''Va a ser mi novio, pero no lo sabe''

Sol y Manuel se han gustado desde el primer momento en el que se han visto

Su cita ha sido maravillosa y ambos se han mostrado abiertos a tener algo

Sol tiene 72 años y se considera sociable, con don de gentes, elegante, divertida, apasionada de muchas cosas y amante de la vida. Nuestra soltera llegaba a 'First Dates' con muchas ganas y no se escondía: ''Tengo muchas ganas de ver a mi chico porque va a ser mi novio, él todavía no lo sabe''.

Nuestra soltera confesaba haberse casado tres veces y afirmaba haber tenido ''mucha suerte'': ''Tengo el listón muy alto y me cuesta mucho''. Sol revelaba lo que busca en un hombre: ''Alto, canoso, que sepa desenvolverse, que sea educado y sepa estar''.

Manuel, de 71 años es un hombre muy activo, hace deporte todos los días y se mantiene en forma. Nada más ver a su cita entrar por la puerta del restaurante, Sol se quedaba impresionada: ''Me he quedado flipada, es el tipo de hombre que me encanta, muy atractivo''.

Durante la cita, Sol y Manuel se mostraban relajados y felices de haberse conocido, pero ambos destacaban un problema, los 600 kilómetros que les separarían en caso de querer continuar su camino juntos.

Para sorpresa de todos, Sol es la tía de uno de los compañeros de producción del programa y ambos se juntaban en el baño para comentar la cita: ''Es monísimo, está muy bien. De físico es perfecto, de momento lo veo muy bien. Se comporta perfectamente'', confesaba Sol.

Tras la maravillosa cena en la que ambos se mostraban muy abiertos a tener algo y en la que los cumplidos no faltaban, Sol y Manuela se marcaban un baile juntos con el que demostraban su grandísima compatibilidad, y entre risas y algún que otro beso, ambos se mostraban muy felices de haberse conocido.

La decisión final de Manuel y Sol

Después de pasar un muy buen rato, llegaba la hora de la verdad. Juan Manuel respondía a si le gustaría tener una segunda cita con Sol: ''¿Tú que crees? Sí, he respondido que sí''.