Una soltera tras un beso apasionado de su cita en ‘First Dates’: “Te has comido toda la colonia”

Álex , su cita, es un chico aventurero y le gusta que las chicas no sean demasiado delgadas “que haya dónde agarrar”. Al verle, Belén ha flipado “ wow, es de los que a mí me gustan ”. Han descubierto que los dos son de la zona de Barcelona y que tenían la misma edad. Álex también estaba feliz “sus padres son arquitectos porque vaya monumento”.

En el tema sexual, Álex le ha dicho que él no había tenido sexo más de tres veces en una noche y que le gustaba que le dejaran con las ganas. Ella le ha visto muy rico y ha comenzado a verle las posibilidades. Respecto a las posturas, ella le ha soltado un “ la típica, a cuatro ”. Álex no la ha visto tan típica y al saber que le gustaba que le agarraran del pelo, le ha dicho que se lo tendría que dejar más largo.

Antes de decirle que él sí quería repetir, el soltero ha querido saber si no había ningún pero porque luego no quería llevarse una sorpresa viendo el programa. Belén le ha dicho que no, que se lo había pasado muy bien y se han besado como señal de que esta iba a ser la primera de muchas citas juntos.