Se monta una juerga flamenca con las chicas de ‘First Dates’ al ver que su cita sale corriendo

José es gitano, pero un gitano de respecto , de los que se lo ganan. Le ha contado a Carlos Sobera que se había dedicado a la canción mucho tiempo y que luego había estado en la venta ambulante, un trabajo muy duro. Ahora está jubilado y se entretiene con la música, le gustan todos los grandes del flamenco. En el amor le ha ido bien, pero lleva 15 años solo y aunque ha conocido a gente, está buscando a una mujer hecha y derecha que le marqué su vida porque le gusta mucho la fiesta “ me lío a beber y me puedo tirar dos días sin comer, de fiesta ”.

Ya en la mesa, José le ha dicho que era de Granada y que cantaba en las cuevas del Sacromonte “ soy gitano, hija mía ”. A Loles no le ha importado “ somos todos iguales, todos somos personas ”. Le ha preguntado que, si le gustaba viajar y él le ha dicho que sí, que le gustaba viajar y una fiesta “Una fiesta gitana, con mucho whisky”. El soltero le ha empezado a hablar de cantaores gitanos y Loles le ha cortado en seco porque “yo no conozco a esa gente, hemos venido a conocernos nosotros”.

José le ha contado que era divorciado y que no había vuelto a tener pareja porque todas iban a lo que iban. De hecho, le ha contado que su amigo le apuntó en una aplicación de ligar y le llamaron 36 mujeres , pero que fue a casa de una y le recibió en “bragas y sostén”. Loles ha dicho que no la contara rollos y él se ha disculpado por si había podido ofenderla, pero su intención era únicamente hacerla de reír.

Loles ha querido saber qué le gustaba hacer y él, se lo ha dejado claro “el cachondeo y ponernos a gustito con whisky”. Ella le ha dicho que no hacía falta beber para pasarlo bien, pero José no es de la misma opinión “ hay que ponernos a gustito ”. La soltera tiene un grupo de amigos con los que hace convivencias, senderismo… Pero el soltero no se ve “por las tierras como si fuera una cabra”.

A José le ha dado igual que Loles saliera corriendo porque estaba convencido de que le había gustado y se ha montado su propia juerga flamenca con Laura Boado y las gemelas. En el momento de la decisión final, José se ha quedado cortado cuando Loles le ha dicho que no quería volver a tener otra cita con él porque no tenían los mismos gustos. Ella le ha dicho que no entendía su reacción porque en media hora no te puedes enamorar de una persona y él ha intentado darle la razón, pero estaba paralizado.